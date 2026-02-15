森下龍矢がQPR戦で1ゴール1アシストイングランド・チャンピオンシップのブラックバーンは現地時間2月14日、リーグ第32節でQPRと対戦し、3-1で勝利した。この試合でMF森下龍矢が1ゴール1アシストの活躍を見せ、「あそこ転がして通るんか」「エグすぎる」など注目を集めている。試合は前半21分、森下が右サイドのハーフウェーライン付近で相手を1人かわすと、ゴール前へロングスルーパスを供給。これがFWマティアス・ヨルゲンセ