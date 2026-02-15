今季からキャプテンを務めるFC東京の室屋成FC東京は2月14日にJ1百年構想リーグの第2節で浦和レッズと対戦。試合終了間際に追いついて1-1からのPK戦を5-3で制した。開幕戦に続くPK勝利により勝ち点を4に伸ばし、キャプテンのDF室屋成は「少し不思議な気持ち」と話した。浦和が後半33分に先制した試合展開について、室屋は「中だるみしている時間で失点してしまった。試合の終盤に差しかかってくるところでやっぱり失点すると、