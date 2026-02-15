トランプ政権の強硬移民政策をめぐる与野党対立により米国国土安全保障省（DHS）の予算案が期限内に処理できず14日から同省に限定して業務閉鎖が始まった。これにより空港の保安検査など一部行政機能に支障が出る可能性がある。◇予算案処理できず…14日から閉鎖共和党と民主党は予算処理期限だった13日午前0時までに移民取り締まり改革案をめぐる合意に至らなかった。その結果、米東部時間14日0時1分（日本時間同午後2時1分）を期