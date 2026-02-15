〈「信じられないぐらいウケてた」「ああ、ウケるってこういうことなんだ」2012年のNON STYLEを見た衝撃…ヤーレンズがずっと謙虚でいられる理由〉から続くヤーレンズがアクスタやチェキに対して懐疑的であることは、芸人界ではよく知られている。推し活が日本中を席巻する昨今、お笑いというジャンルもその只中にいる。お笑いと推し活はどのような関係であるべきなのか。エンタメは我々の生活においてどのような役割を果たして