当時、青森県住宅供給公社で経理を担当していた千田郁司氏が14億円超を横領し、その多くをチリ人の妻であるアニータ・アルバラードに送金した「アニータ事件」。なぜ、一介の経理担当者だった千田氏は、これほどまでの大金を動かすことができたのか。そして、アニータ事件とは何だったのか。【アニータの近影】現在は故郷・チリで人気TVタレントに…美魔女化？ したアニータの写真をたっぷり見る朝日新聞の坂本泰紀記者が、千