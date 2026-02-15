〈「いま振り返ると、それが運の尽き」14億円を横領した『アニータの夫』（68）が振り返る“アニータと出会った日”の記憶〉から続く当時、青森県住宅供給公社で経理を担当していた千田郁司氏が14億円超を横領し、その多くをチリ人の妻であるアニータ・アルバラードに送金した「アニータ事件」。総額は少なくとも8億円とされ、千田氏の供述では約11億円とされる。【アニータの近影】現在は故郷・チリで人気TVタレントに…美魔女