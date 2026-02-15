〈「それがアニータに渡した最初だよね」最初は300万円から…“アニータの夫”（68）が明かす、『総額8億円以上』も貢ぐことになった「きっかけ」〉から続く当時、青森県住宅供給公社で経理を担当していた千田郁司氏が14億円超を横領し、その多くをチリ人の妻であるアニータ・アルバラードに送金した「アニータ事件」。総額は少なくとも8億円とされ、千田氏の供述では約11億円とされる。【アニータの近影】現在は故郷・チリで人