◇米男子ゴルフツアーAT＆Tペブルビーチ・プロアマ第3日（2026年2月14日カリフォルニア州ペブルビーチ・リンクス＝6989ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、10位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は5バーディー、ボギーなしで3日連続の67をマークし通算15アンダーで6位に浮上した。トップと4打差で最終日に臨む。首位タイで出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は74と落とし、13アンダーで11位に後退した。アックシ