１５日午前０時頃、大阪市中央区心斎橋筋の商業ビルのエントランスで、通行人の男性が「人が刺されている」と１１０番。少年３人が救急搬送され、１人は胸など数か所を刺されており病院で死亡が確認された。刺したとみられる男が逃走し、大阪府警は殺人事件として男の行方を追っていたが、同日午前に男を発見、確保した。府警によると、死亡したのは奈良県田原本町、職業不詳の少年（１７）で、負傷した少年２人はいずれも１７