〈「アニータは涙を一滴も流してなかった」8億円超を貢いだ夫（68）が、アニータとの結婚生活で“恐ろしい本性”を見抜いた瞬間〉から続く「俺自身、あの時は狂っていた」「銀行もどうにでもなった」【アニータの近影】現在は故郷・チリで人気TVタレントに…美魔女化？ したアニータの写真をたっぷり見る当時、青森県住宅供給公社で経理を担当していた千田郁司氏が14億円超を横領し、その多くをチリ人の妻であるアニータ・アルバ