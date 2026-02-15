「排骨弁当」2月16日から販売近畿エリアを中心に駅弁の製造・販売などを行う淡路屋は2026年2月12日、台湾鉄道が台北駅で製造販売している代表的な駅弁「排骨弁当」を、新神戸駅と阪神百貨店梅田本店催事場で実演販売すると発表しました。【画像】美味しそう..これが日本で販売される台湾の「排骨弁当」です「排骨弁当」は、排骨豚煮込み、煮玉子、角天煮、巻き湯葉煮、茹で野菜（白菜・人参・ブロッコリー）、白飯で構成。台鉄の