全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・武蔵小山の寿司店『ブルペン』です。エネルギッシュな若手が握り込む魂の握り投手が肩慣らしを行う投球練習場「ブルペン」を店名にしたこちら。若手の経験を積める場所として、名店「鮨りんだ」から誕生したセカンドラインだ。いただくのはランチ限定の「おまかせ」。握り11貫とお椀、玉焼きが、脂の乗った中トロから順にリズミカルに