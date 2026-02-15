JTOWERは、省電力化と小型軽量化、高出力化を実現した新型の共用装置を開発し、大型複合施設「淀屋橋ゲートタワー」へ初導入すると発表した。建物の竣工後、準備が整った携帯キャリアから順次利用を開始する。 新型共用装置は、携帯キャリア4社の周波数帯域に対応したまま、現在運用中の共用装置と比べて消費電力を全体で約25％削減する。小型軽量化では容量を約35％縮減した。加えて、携帯キャリアとの協議で