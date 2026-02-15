ホワイト氏も絶賛した金メダル戸塚の圧巻のラン(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が現地2月13日に行われ、戸塚優斗が金メダルを獲得した。戸塚は1回目で「1440」を連続で繰り出すなど高難度の技を成功させると、2回目はさらに難度を上げ「トリプルコーク1440」のコンボなど、大技を次々と成功させた。【動画】おっほっほ！戸塚の金メダルの滑りをホワイトが絶賛する実際の姿自身もガ