ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われた。隅田知一郎投手（26）は吉見一起投手コーチのユニホームを着用。2日連続でコーチのユニホームで練習に参加した。左アキレス腱の損傷で辞退した阪神・石井大智に代わり、合宿開始直前の13日に追加招集されたため、初日はユニホームが間に合わず、能見投手コーチのユニホームを着用。この日も間に合わなかっ