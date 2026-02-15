イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する左足負傷中の日本代表MF遠藤航（33）について、スロット監督が14日、言及した。今季中に復帰できるかを問われた指揮官は「可能性は確実にあるが、しばらくは欠場するだろう。正確な期間は今のところ分からない。ケガの種類によって状況は異なる。すぐに診断が下せる場合もあれば、数日様子を見る必要がある場合もある。ワタ（遠藤）の場合は、その点が問題だ」と説明。その