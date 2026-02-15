東海道新幹線の東京駅のホーム上に、新業態のベーカリーが登場することが決定した。【画像・写真】東京駅の新幹線ホーム上にオープンするベーカリー、パンやビールのイメージJR東海リテイリング・プラスは、株式会社standard bakersの新業態となる「THE PLATFORM STAND Produced by NEIGHBORS BREAD 東京駅店」を、2月26日にオープンする。場所は、東海道新幹線東京駅構内18・19番ホーム14号車付近。どこかへ向かう途中、少