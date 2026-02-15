【全国の天気】西日本の午後は、晴れるでしょう。関東や東海はおおむね晴れますが、北陸は、夜になると雨の降る所がありそうです。東北北部と北海道は日本海側を中心に雨や湿った雪が降るでしょう。【全国の予想最高気温】全国的に気温が上がり、東北から九州は、15度から19度前後の予想で、4月並みの暖かさでしょう。東日本と西日本は、花粉が飛びやすくなりますので、花粉症対策を心がけてください。【全国の週間予報】・大阪か