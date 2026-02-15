現在、紙やプラスチック製の保険証は廃止され、多くの人はマイナ保険証を使うようになりました。しかし、さまざまな事情でマイナ保険証を利用していない人もいるでしょう。マイナ保険証を利用しない場合、資格確認書を代わりに使用することになります。 今回は、マイナ保険証を利用するメリットや、資格確認書での病院受診などについて解説します。 マイナ保険証はいつから？ 従来の健康保険証は2024年12月2日から新