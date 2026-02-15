【モデルプレス＝2026/02/15】女優の戸田恵梨香が2月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。初めて作ったシュークリームを披露し、注目を集めている。【写真】日劇出演中・1児の母女優「初めてとは思えないクオリティ」手作りシュークリーム◆戸田恵梨香、初めて作ったシュークリーム披露戸田は「今まで色々作ったけど 初めてシュークリームを作ってみた ハヤセのシュークリームは出来ませんでした」と、スワンの絵文字を添え