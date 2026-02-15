女優チェ・ジンシルさんの娘でインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、目の整形手術後の経過と回復の様子を包み隠さず公開した。去る2月14日、チェ・ジュンヒは自身のYouTubeチャンネルを通じて、「目元＆目の下、綺麗になりたい？（1度きりの人生、最高のバージョンで生きていきたい…）」というタイトルの動画を公開した。【写真】「整形怪物」と言われたチェ・ジュンヒ動画には、病院を訪問した姿から手術直後の状態、腫れをケア