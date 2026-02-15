◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大で、ＯＢの若林宏樹さん（２３）が１０キロの部のゲストランナーとして参戦。市民ランナーを鼓舞しながら４０分４０秒前後と、前日に設定していた通りのペースで走りきり「コースが結構きつかったですね。