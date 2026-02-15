Ｊ３福島は１５日にＪ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ組第２節でいわきと対戦する。午後１時開始の敵地での“福島ダービー”を前に、先発メンバーが発表され、Ｊ２甲府との開幕戦（７日）に先発し、Ｊリーグ公式戦の最年長出場記録を５８歳１１か月１２日に更新した元日本代表ＦＷ三浦知良はベンチメンバーから外れた。次節は敵地での大宮戦（２１日・ＮＡＣＫ）。今月２６日に５９歳を迎えるカズにとっては、同戦が５８歳でのラ