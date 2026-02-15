今日15日は全国的に春本番の暖かさとなる所が多く、関東から九州では「少ない〜やや多い」スギ花粉が飛ぶ予想です。また、17日(火)頃は一時的に寒の戻りとなるものの、次の週末にかけて再び気温が上昇すると、さらに花粉が飛びやすくなる可能性があります。本格的な花粉シーズンに向けて、花粉症の方は対策の強化を心がけてください。今日15日関東〜九州は「少ない〜やや多い」花粉が飛ぶ予想今日15日の最高気温は、全国的に平年