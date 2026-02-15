あなたは読めますか？突然ですが、「乖離」という漢字読めますか？ニュースの解説やビジネスシーンで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かいり」でした！乖離とは、結びつきが離れることや、二つの事柄がそむき離れて、かけ離れてしまうことを意味します。単に離れているだけでなく、本来あるべき状態からズレが生じているニュアンスで使われます。例文としては、理想と現実が