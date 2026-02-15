米国有数の巨大ヤードを探索米国カリフォルニア州フレズノにある『ターナーズ・オート・レッキング（Turner’s Auto Wrecking）』は、国内に残る数少ない大型ジャンクヤードの1つだ。【画像】マツダ・ロードスターのライバルだった軽量スポーツカー【MG MGBを詳しく見る】全29枚70エーカーの土地に推定1万台の車両が保管されており、クラシックカー愛好家なら誰もが楽しめるだろう。全米、さらには海外からも部品や車両を求めて