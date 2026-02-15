◇第109回日本陸上競技選手権大会・ハーフマラソン競歩兼愛知・名古屋2026アジア競技大会競歩日本代表選手選考競技会兼ブラジリア2026世界競歩チーム選手権大会競歩日本代表選手選考競技会（2026年2月15日神戸市・六甲アイランド甲南大学西側長距離競歩路）昨年の大会で20キロ競歩の世界記録を更新した山西利和（30＝愛知製鋼）が誕生日の大会で1時間20分34秒の世界新記録で優勝。9月に愛知・名古屋世界陸上の出場を決め