子どもが塾に通うようになると帰宅時間が遅くなります。そうすると夕飯をいつ食べるのかが気になるところですが、子ども同士で話し合って決めることもあるようですね。でもその時間帯が問題に。ママスタコミュニティのあるママからこんな質問がありました。『中学生の子どもがいます。夕飯は塾から帰ってからごはんを食べるか、授業の前にお弁当を持たせるのが普通と思っていましたが、みんなでごはんを食べて帰りたいと言ってきま