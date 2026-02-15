JRAの福永祐一調教師（49）が、14日深夜にABEMAで生配信された「サウジカップ2026」にゲスト出演。「1351ターフスプリント」に出走したパンジャタワー（牡４＝栗東・橋口）の騎乗方法について語る場面が上がった。この日のパンジャタワーは、主戦の松山弘平ではなくジョアン・モレイラが騎乗した。レースでは、4コーナーから外に持ち出して勝利を目指したが、最後は失速して5着に終わった。レース後に福永師は「ちょっと乗り