立憲民主党参議院議員の塩村あやか氏が１４日のＸへの投稿で、手術を受けたことを報告した。塩村氏は「おはようございます。今週はじめにある手術をしました。抗菌剤など、術後の薬を飲んでいるのですが、これが合わないのか、差し込むような腹部の激痛がはじまり下痢や吐き気などが。ベッドへ移動して寝ることもできず、ソファで横になっています。。早く良くなりますように。。」と投稿した。ほかのＳＮＳには１１日に「土