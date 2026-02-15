お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が15日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（40）と2人の娘からバレンタインの手作りスイーツをプレゼントされたことを報告された。庄司は生チョコケーキ、チョコクッキー、マシュマロスイーツを手に笑顔の写真を投稿。「バレンタインデー全部美味しかった」と幸せいっぱいにつづった。「生チョコケーキはカカオ72％らしくヘルシーな仕上がりで罪悪感なし