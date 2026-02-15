4人の宇宙飛行士を乗せたロケットが打ち上げられた＝13日、米フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地/NASA/X（CNN）米スペースXと米航空宇宙局（NASA）の宇宙船が14日、国際宇宙ステーション（ISS）に到着した。ISSは、医療上の懸念から一部の宇宙飛行士が緊急帰還したために最小限の人員だけが残っていたが、約1カ月ぶりに本来の体制に戻った。「クルー12」と呼ばれる今回のミッションは現地時間13日午前5時17分ごろ、米フロリダ