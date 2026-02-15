「阪神春季キャンプ」（１５日、具志川）阪神の門別啓人投手が別メニュー調整となった。ウォーミングアップでランニングメニューが始まると、トレーナーと一緒にチームを離れた門別。その後、キャッチボールにも参加しなかった。門別は１４日に具志川で行われた中日２軍との練習試合に登板。３回を４安打無失点に抑えていた。高卒４年目の今季は先発ローテ入りが期待されている。