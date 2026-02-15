東京都内で14日、盗まれたとみられるトラックが当て逃げを繰り返しながら逃走した事件で、トラックが衝突後、逆走していたことがわかりました。事故直後の様子を捉えたドライブレコーダーの映像では、反対車線を横切って止まっているトラックが数秒後、逆走しながら交差点に進んでいく様子が確認できます。14日午後4時前、文京区の東京メトロ後楽園駅の近くでトラックが乗用車と衝突し、そのまま逃走しました。トラックは千代田区