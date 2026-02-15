東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、2月15日よりスタートした「PROJECT R.E.D.」第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の関連コンテンツとして、出演キャストの「クランクイン直前インタビュー」、第1話「赤いギャバン」のオーディオコメンタリーを配信する。さらに、キャラクターと一緒に写真が撮れるカメラ機能「東映特撮ファンカメラ」にも『ギャバン・インフィニティ』が登場。また放送と連動したスピンオフミニドラマシリー