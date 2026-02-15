モデルの滝沢眞規子が10日、東京・代官山に12日にオープンするディオールのコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」のオープンイベントに登場した。○淡いブルーのコットンシャツにグレーのパンツというファッションで登場「ディオール バンブー パビリオン」は、パリ本店の佇まいを日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的なコンセプトストア。メンズ・ウィメンズのファッションをは