俳優でフィギュアスケーターの本田紗来さん（18）が2026年2月8日、自身のインスタグラムを更新。プラべショットを披露した。「望結が撮ってくれました」本田さんは、「もんじゃっっもんじゃっっもんじゃっっ」といい、ジャケットと黒いショートパンツを合わせたコーデの写真を6枚投稿。写真は「望結が撮ってくれました」と、姉・本田望結さんの撮影のようだ。インスタグラムに投稿された写真では、グレーのジャケットと黒いショー