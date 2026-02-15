京都記念の買ってはいけない馬券 【２枠】 少頭数の年が多く、枠順による成績の偏りは少ないものの、22年以降４年連続馬券圏内の１枠が［1・3・1・5］と好調。 一方、京都コース施行時の２枠は［0・0・1・7］と連対がなく、不振が続いている。 京都記念過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』