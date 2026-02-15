子どもの血液型はどうやって決まる？ 血液型を遺伝子型で考えると明快 私たちの血液型も、遺伝の仕組みがわかりやすく現われる例のひとつです。血液型にはＡ型、Ｂ型、ＡＢ型、Ｏ型の４種類があり、親と同じ血液型の子が生まれやすいという話は聞いたことがあるかと思います。 この血液型にはＡ、Ｂ、Ｏの３つの遺伝子が関与していて、「ＡＡ」や「ＡＯ」のようにふたつの遺伝子がくっつくことで血液型が決まります。ＡＡやＡＯ