２月１５日の京都２Ｒ・３歳新馬（ダート１２００メートル＝１１頭立て、ショルタメンテ競走除外）は、クリストフ・ルメール騎手が乗った１番人気のハノハノ（牝３歳、栗東・奥村豊厩舎、父モーリス）が３番手から直線の競り合いを制し、初陣を飾った。首差の２着に６番人気のペイシャプレイ（菱田裕二騎手）が入り、さらに半馬身差の３着に４番人気のシオミン（今村聖奈騎手）が入った。勝ちタイムは１分１５秒５（良）。馬名の