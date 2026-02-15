◆練習試合巨人―広島（１５日・那覇）日本ハムからＦＡ加入した巨人・松本剛外野手が１５日、広島・鈴木健矢投手と再会した。松本が試合前練習でフリー打撃を終えると、その後鈴木がケージ裏に駆け寄り、笑顔で談笑。２人は日本ハムで２０年から５年間ともにプレーしており、鈴木は２４年１２月の現役ドラフトで広島に移籍していた。