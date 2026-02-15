メッツからＦＡでドジャースに新加入したエドウィン・ディアス投手が１４日（日本時間１５日）、米アリゾナ州グレンデールのキャンプ地で行った記者会見で、ＷＢＣプエルトリコ代表入りを承諾したのは「簡単な決断だった」と語った。ＡＰ通信などが報じた。日本が優勝した２３年の前回大会で、ディアスはドミニカ共和国戦で最後のアウトを奪い、チームメートとマウンド上で喜び合ったが、その際に右膝十字靱帯を断裂。シーズン