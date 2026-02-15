聖火が消えたことがある。2013年10月6日、翌年にソチ五輪を控えたロシアでのことである。同国の名所「赤の広場」での聖火到着式典で、聖火ランナーが周回中、火がみるみるうちに小さくなり、遂には消えてしまった。すると、近くにいた警備員がライターを取り出し、再点火。式に立ち会っていたプーチン大統領の引きつった表情が忘れられない。ミラノ・コルティナ冬季五輪の盛り上がりがピークだ。実は、冬季五輪には、上記のよ