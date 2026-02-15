トランプ米大統領、イスラエルのネタニヤフ首相（いずれもゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは14日、米国とイスラエルが11日の首脳会談で、米国によるイランへの経済圧力の強化で合意したと報じた。今月再開したイラン核問題を巡る米イラン高官協議で譲歩を引き出すのが狙い。主にイラン産原油の中国への輸出を標的にすることを検討しているという。イラン産原油の輸出先の8割以上は中国で、ト