栃木県宇都宮市内の事務所で支持者と当選を喜び合ってから約６時間後の９日午前７時頃、ＪＲ宇都宮駅西口の交差点には、日本維新の会のイメージカラーである緑色のジャンパーに身を包み、白い息を吐きながら道行く人にあいさつする柏倉祐司の姿があった。柏倉は１１年余りに及んだ「浪人」生活の間、医師の本業が多忙を極める中も、平日朝のつじ立ちを欠かさなかった。この日は約２時間の仮眠で臨んだが、「習慣だから、つらい