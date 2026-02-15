香港メディアの亜洲週刊は13日、米中が対立を深めている中での、ベトナム外交の状況を紹介する記事を発表した。ベトナムは不動の「剛」と弾力的な「柔」を巧みに使い分ける「竹外交」を展開しているという。以下は、その主要部分に日本人読者のための情報を追加することを含めて再構成した文章だ。竹外交とは、2016年8月に、当時のベトナム共産党のグエン・フー・チョン書記長が提唱した概念で、外交にとって国家と民族の利益を守