TBSの篠原梨菜アナウンサー（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。バレンタインオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「HAPPY valentine's day」とつづった。写真では焼肉を待っている様子やアイスを持ちながら“ペロッと”舌を出すオフショットを投稿した。ネットでは「最高すぎる」「尊い」「非常に癒されます」「ペコちゃん可愛い」「オフショ可愛すぎ！」などの声が上がった。