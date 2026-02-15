◇明治安田J2・J3百年構想リーグ第2節福島―いわき（2026年2月14日ハワスタ）J3福島に加入したFW三浦知良（58）は14日、アウェーのJ2いわきとの“福島ダービー”でベンチ外。秋春制への移行に伴う特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」開幕節のアウェー・甲府戦（7日）に続く2試合連続の出場はならなかった。5年ぶりにJリーグの舞台に戻って来たカズ。Jシーズン開幕戦のピッチは17年以来9年ぶり、J公式戦はJ2横浜FC