お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が14日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。今時のオーディションに驚いた。この日はギャルモデルのあおぽん（26）がゲスト出演。あおぽんは2021年に「第3回nuts専属モデルオーディション」でグランプリを獲得してデビューした。オーディションはライブ配信形式だったという。元TOKIOの松岡昌宏に「順位はどうやって決めるの