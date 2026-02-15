◆ 成績低下、チームとの不和によりフィリーズ退団現地時間14日、サンディエゴ・パドレスがニック・カステラノス外野手（33）を獲得したと米複数メディアが報じた。契約はメジャー最低年俸の78万ドルとされている。カステラノスは2010年のドラフト1巡目指名でタイガースに入団し、2013年にMLBデビュー。翌2014年から12年連続で2桁本塁打を放ち、通算250本塁打をマークしている。レッズ所属の2021年には打率.309、34本塁打、100